Токаев поручил усилить взаимодействие с другими странами и международными организациями для противодействия терроризму

CentralAsia (CA) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта провел оперативное совещание Совета безопасности.

Как сообщили в Акорде, Токаев, вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.