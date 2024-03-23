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Токаев поручил усилить взаимодействие с другими странами и международными организациями для противодействия терроризму

CentralAsia (CA) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта провел оперативное совещание Совета безопасности.

Как сообщили в Акорде, Токаев, вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

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