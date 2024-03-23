МВД Таджикистана опроверг причастность 3 граждан республики к теракту в Москве

CentralAsia (CA) - МВД Таджикистана 23 марта опровергло причастность 3 граждан республики к теракту в Москве в «Крокус Сити Холле».

Как пишет пресс-служба МВД Таджикистана, в СМИ России распространилось сообщение, что Управлением внутренних дел по Брянской области в связи с терактом в Москве по подозрению в совершении особо тяжких преступлений и объявлены в официальный розыск граждане Таджикистана:

1. Исломов Риводжиддин, 25.09.1972 г.р.

2. Насриддинов Махмадрасул, 20.11.1986 г.р..

Оба — жители района Дж. Балхи Хатлонской области.

Однако это сообщение не имеет реальной почвы, пишет МВД республики.

Потому что вышеназванные лица 26 ноября 2023 года приехали из России в Таджикистан и находятся по месту жительства.

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Третье лицо, гражданин Таджикистана, Назаров Рустам Исроилович, 02.01.1995 г.р., житель города Бохтара Хатлонской области, в настоящее время работает водителем такси в городе Самара, пишет пресс-служба. В момент совершения террористического акта он находился в Самаре и не имеет отношения к данному преступлению, пишет МВД Таджикистана.

Ранее телеграм-канал Baza написал, что якобы стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл».