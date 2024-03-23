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24 марта — День траура в России по жертвам теракта в «Крокусе»

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл».

В своем обращении он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил экипажи скорой помощи, пожарных и спасателей, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.

Ночью 22 марта в «Крокус Сити Холл» неизвестные начали стрелять в граждан, пришедших на концерт. По меньшей мере погибли 140 человек, пострадали - 115, в том числе дети.

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