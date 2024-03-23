Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Беларуси, Узбекистана и Казахстана

CentralAsia (CA) - Владимир Путин 23 марта провёл телефонные разговоры с лидерами Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле», подчеркнул, что решительно осуждает это варварское преступление, попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

С обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холл», выразил искренние соболезнования в связи с трагедией, просил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

С обеих сторон подтверждено намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму.

Как пишет пресс-служба Кремля, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холл», передал слова поддержки и сочувствия родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подчеркнуто, что граждане Беларуси солидарны с народом России в этот скорбный час.

Предложена любая необходимая помощь. Александр Лукашенко высказал уверенность в неотвратимости наказания организаторов и исполнителей этого кровавого преступления.

Со своей стороны Владимир Путин информировал о задержании террористов, непосредственно участвовавших в нападении, а также об осуществляемых следственных действиях.

Подтверждена обоюдная готовность к продолжению тесного взаимодействия в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении.