Теракт в Москве. Число жертв выросло до 133

// Следком РФ

CentralAsia (CA) - В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек, пишет Следственный комитет России.

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Ночью 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт: неизвестные вооруженные лица ворвались в здание и начали стрелять по людям, затем произошли взрывы, в здании начался пожар. Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов. 24 марта объявлено Днем траура в России по жертвам теракта в «Крокусе»