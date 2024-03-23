«Исламское государство» назвало теракт в «Крокусе» «самой жестокой атакой за последние годы»

CentralAsia (CA) - Террористическая организация «Исламское государство» выпустила расширенное заявление в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Московской области.

Как пишет Meduza, заявление от имени агентства «Амак», близкого к террористам, появилось в основном канале ИГ в телеграме 23 марта, на что внимание обратила группа SITE, отслеживающая активность террористов в соцсетях.

В публикации теракт в «Крокусе» назван «самой жестокой атакой за последние годы». В заявлении говорится, что боевики «Исламского государства» 22 марта «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан». В нападении участвовали четверо боевиков, вооруженные пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Перед нападением боевики наблюдали за местом.

В сообщении утверждается, что трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, а четвертый участник группировки поджег помещение. В заявлении сказано, что в результате атаки не менее 300 человек погибли или получили ранения, а на месте произошел крупный пожар.

Источники «Амак» добавили, что «нападение произошло в обычном контексте бушующей войны между „Исламским государством“ и странами, борющимися с исламом».

После теракта в «Крокус Сити Холле» террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на концертный зал. Источники The New York Times сообщили, что, по данным США, за нападением стоят террористы ИГ.

Ночью 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт: неизвестные вооруженные лица ворвались в здание и начали стрелять по людям, затем произошли взрывы, в здании начался пожар. Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человек.