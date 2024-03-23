Путин подписал закон, освобождающий контрактников от уголовной ответственности

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности и наказания, а также о погашении судимости россиян, заключивших контракт с Вооруженными силами России в период мобилизации и военного положения.

Об этом 23 марта сообщили российские СМИ, ссылаясь на официальный портал правовой информации. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Законопроект был внесен в Госдуму 6 марта, а 19 марта он прошел третье чтение. 20 марта его одобрил Совет Федерации.

Согласно закону, лица, совершившие преступления, отбывающие наказание или имеющие судимость (за исключением преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по статьям о призывах к терроризму и экстремизму, о незаконном обращении с ядерными материалами, о госизмене и другим статьям), могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Помимо этого, если человек, заключивший контракт с Минобороны или призванный на службу, уже отбывает наказание, он может быть освобожден условно. При этом, если человек, освобожденный условно, совершит новое преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, говорится в документе.

Что касается судимости, то она будет погашена по тем же основаниям, по которым контрактники будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, то есть со дня награждения или увольнения со службы.