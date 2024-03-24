15-летний Ислам вывел из здания «Крокус Сити Холла» больше 100 человек во время теракта. Видео

CentralAsia (CA) - Обычный школьник Ислам, который подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания больше 100 человек во время теракта, пишет Mash.

Со слов 15-летнего Ислама, всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и всё, что он делал, — чётко следовал инструкции. Во время нападения и последующего пожара Ислам направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток взял всё в свои руки и начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу — в безопасность.

В свободное время парень подрабатывает в гардеробе и играет в футбол за детскую сборную «Спартака».