Зеленский ответил на обращение Путина в связи с терактом в «Крокусе»

- Азия и мир, политика
- 10:34, 24 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту России Владимиру Путину, который в своем обращении в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Зеленский опубликовал видео в своем telegram канале:
«То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие негодяи просто пытаются свалить все на кого-то другого. Они всегда прибегают к одним и тем же методам. Это было сделано раньше. Были взорванные дома, стрельба и взрывы. И они всегда обвиняют других
Они пришли в Украину, сжигают наши города – и пытаются обвинить Украину. Они пытают, насилуют людей – и обвиняют их. Они привезли сюда, на украинскую землю, сотни тысяч своих террористов, они воюют против нас, и им плевать, что происходит внутри их собственной страны.
Вчера все это произошло, и этот абсолютно несчастный Путин вместо того, чтобы заняться собственными гражданами России, обратиться к ним, сутки молчал – думая, как связать это с Украиной. Все абсолютно предсказуемо.
Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, наверняка было бы достаточно, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умереть в «Крокус Холлах» и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам и спецслужбам, то Путин снова попытается обратить подобную ситуацию в свою личную выгоду.
Террористы всегда должны проигрывать. Благодарю всех, кто по-настоящему защищает жизнь! Я благодарен всем нашим людям, которые борются с террором. И во всем мире мы должны защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом».