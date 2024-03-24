В результате обстрела израильскими войсками погибли 19 палестинцев, которые ждали помощи

// Dawoud Abo Alkas/Anadolu Agency

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 19 палестинцев были убиты в результате израильского нападения на гражданских лиц, которые ждали помощи к юго-востоку от города Газа, сообщило Министерство здравоохранения Газы, передает «Аль Джазира».

Израильская армия и танки открыли огонь из пулеметов по людям, которые ждали мешки с мукой и помощь в месте, далеком от того, чтобы представлять какую-либо опасность.

Махмуд Басаль, пресс-секретарь Департамента гражданской обороны Газы, заявил, что была «сильная стрельба по гражданским лицам», и жертвы были доставлены в соседнюю больницу Ахли араб.