В результате обстрела израильскими войсками погибли 19 палестинцев, которые ждали помощи
- Азия и мир, политика
- 10:43, 24 марта 2024
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 19 палестинцев были убиты в результате израильского нападения на гражданских лиц, которые ждали помощи к юго-востоку от города Газа, сообщило Министерство здравоохранения Газы, передает «Аль Джазира».
Израильская армия и танки открыли огонь из пулеметов по людям, которые ждали мешки с мукой и помощь в месте, далеком от того, чтобы представлять какую-либо опасность.
Махмуд Басаль, пресс-секретарь Департамента гражданской обороны Газы, заявил, что была «сильная стрельба по гражданским лицам», и жертвы были доставлены в соседнюю больницу Ахли араб.
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