Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 26-28 марта

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 26-28 марта по Узбекистану.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 26 и 28 марта местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 26 марта ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла; 27 марта ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла; 28 марта ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 26 и 28 марта местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 26 марта 23-28° тепла, 27-28 марта понижение до 15-20° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 26 марта без осадков, 27-28 марта местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 26 и 28 марта местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 26 марта ночью 8-13° тепла, днем 23-28° тепла; 27-28 марта ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.

САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 26 марта местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 26 марта ночью 8-13° тепла, днем 23-28° тепла; 27-28 марта ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 26 и 28 марта местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 26 марта ночью 13-18° тепла, днем 25-30° тепла; 27 марта ночью 13-18° тепла, днем 20-25° тепла; 28 марта ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 26 марта без осадков, 27-28 марта местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура 26 марта ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла; 27-28 марта ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами осадки. 26-27 марта лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 26 и 28 марта местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 26 марта 13-18° тепла, 27-28 марта понижение до 7-12° тепла.