Казгидромет предупредил о подъеме уровня воды в южных реках Карагандинской области

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CentralAsia (KZ) - Казгидромет распространил штормовое предупреждение.

Так, в связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта 2024 года по г. Караганда, Жезказган и Карагандинской и Ұлытау области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

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