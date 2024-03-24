ИГИЛ показал видео атаки на «Крокус», снятое самими нападавшими
- Азия и мир, происшествия
- 10:54, 24 марта 2024
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CentralAsia (CA) - «Исламское государство», опубликовало видео, снятое 22 марта во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Видео появилось в телеграм-канале Directorate 4, который отслеживает публикации террористической группировки и связанного с ним новостного агентства «Амак».
На кадрах крупным планом сняты мужчины, стреляющие в людей. Один из них делает по меньшей мере 10 выстрелов.
Также видно, что на полу в холле лежат тела — их не меньше пяти. После кадров с выстрелами один из группировки подходит к лежащему на полу человеку и перерезает ему ножом горло.
Видно, что в зале идет дым. Лица самих террористов в видео замазаны.
22 марта в концертном зале «Крокус Сим Холл» произошел теракт. Официально сообщается о 133 погибших.
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