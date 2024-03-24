Теракт в Москве. Число пострадавших увеличилось до 152
- Азия и мир, происшествия
- 10:55, 24 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Число пострадавших в результате нападения на «Крокус Сити Холл», по последним данным, увеличилось до 152, сообщает подмосковное управление МЧС России.
Число погибших — 133 человека.
«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей)», - говорится в сообщении.
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