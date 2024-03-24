Генсек ООН предупредил об угрозе климатического хаоса каждой стране на Земле

Разрушительное наводнение в Ливии // Фото Национального метеоцентра Ливии

CentralAsia (CA) - «Мы должны объединиться на переднем крае борьбы с изменением климата, так как речь идет о борьбе всей нашей жизни», - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Всемирного метеорологического дня, который отмечают 23 марта.

Глава ООН напомнил, что климат на нашей планете претерпевает катастрофические изменения. В последнем докладе о состоянии глобального климата говорится, что новые климатические рекорды ставятся повсеместно. В 2023 году аномалии стали новой нормой. Последствия для человека очевидны: унесенные жизни, утраченные источники средств к существованию, разрушенная экономика.

«Климатический хаос угрожает каждому региону, стране и сообществу на Земле, – подчеркнул Гутерриш. – Поэтому все мы должны объединиться на переднем крае борьбы с изменением климата – так звучит тема Всемирного метеорологического дня в этом году – и начать бороться за лучшее будущее».

По его словам, необходимо приспособиться к реалиям меняющегося климата и ограничить ущерб от экстремальных погодных явлений, в том числе обеспечив к 2027 году защиту каждого человека на Земле с помощью систем раннего предупреждения.

Для развивающихся стран должна быть обеспечена климатическая справедливость, так как они несут наименьшую ответственность за возникновение кризиса. «Наконец, мы должны построить будущее, в котором мы покончим с зависимостью от ископаемого топлива и ограничим рост глобальной температуры 1,5 градусами Цельсия, избежав полного торжества климатического хаоса», – отметил Антониу Гутерриш.

Он добавил, что Группа двадцати, на страны которой приходятся наибольшие объемы выбросов, должна возглавить глобальный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Развитые страны должны обеспечивать финансирование борьбы с изменением климата в развивающихся странах, а предпринимательские и финансовые круги ограничить выбросы и прекратить финансирование добычи ископаемого топлива.

«Нам нужно, чтобы граждане по всему миру оказывали давление на правительства и компании, принуждая их к действию», – призвал глава ООН. «Это борьба всей нашей жизни», – подытожил Гутерриш свое послание.