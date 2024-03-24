Генсек ООН призвал остановить огонь в Газе и обеспечить доставку помощи в осажденный анклав

Антониу Гутерриш обращается к представителям СМИ на КПП Рафах между Египтом и сектором Газа. // ООН/М.Гартен

CentralAsia (CA) - 23 марта в ходе посещения КПП « Рафах »на границе Египта и Газы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить огонь в Газе и обеспечить доставку необходимой помощи в осажденный анклав.

Как цитирует главу ООН его пресс-служба, Израиль должен взять на себя твердые обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа гумпомощи в Газу.

Рано утром в субботу глава ООН встретился с палестинскими гражданскими лицами и их родными в больнице в Эль-Арише, Египет.

После больницы Генсек направился на КПП Рафах – пограничный переход, через который в Газу ввозят гуманитарную помощь. Выступая там перед журналистами, Гутерриш напомнил, что священный месяц Рамадан символизирует идеи сострадания, единства и мира.

По словам Генсека, «чудовищно, что после стольких месяцев страданий палестинцы в Газе отмечают Рамадан на фоне израильских обстрелов», а попытки доставить гуманитарную помощь наталкиваются на множество препятствий.

В пятницу Совет Безопасности в очередной раз не смог принять резолюцию, призывавшую к режиму прекращения огня в Газе.

«Находясь здесь, на этом переходе, мы можем видеть всю трагичность и бесчеловечность происходящего», – сказал он, указывая на длинную вереницу грузовиков с гуманитарной помощью, ожидающих разрешения на проезд в Газу в то время, как дети в анклаве умирают от голода.

«Это более чем трагично, это – безнравственно», – сказал он, добавив, что «любое дальнейшее наступление [в Газе] только усугубит ситуацию» для палестинских мирных жителей, израильских заложников и всех жителей региона.

Он также призвал все государства-члены ООН поддержать «работу по спасению жизней», возглавляемую агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР).