Рахмон позвонил Путину и выразил соболезнования

// РИА Новости / Михаил Метцель

CentralAsia (CA) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщили в Кремле, Рахмон выразил соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Он подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

В ходе беседы стороны отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.