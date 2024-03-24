Рахмон позвонил Путину и выразил соболезнования
- Азия и мир, политика
- 16:31, 24 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту России Владимиру Путину.
Как сообщили в Кремле, Рахмон выразил соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокус Сити Холле».
Он подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.
В ходе беседы стороны отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.
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