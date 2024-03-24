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Рахмон позвонил Путину и выразил соболезнования
// РИА Новости / Михаил Метцель

CentralAsia (CA) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщили в Кремле, Рахмон выразил соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Он подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

В ходе беседы стороны отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.

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