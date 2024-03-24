Теракт в Москве. Число жертв выросло до 137

CentralAsia (CA) - Продолжается опознание тел погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Следственный комитет России.

На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.

Продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего.

В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования.

С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации.