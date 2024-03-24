Видео — Подозреваемых в теракте в Москве привезли на допрос в Следком

CentralAsia (CA) - Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта, сообщает 24 марта Следственный комитет России.

В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы.

По последним данным, на месте теракта обнаружены 137 тел.