Видео — Подозреваемых в теракте в Москве привезли на допрос в Следком
- Азия и мир, происшествия
- 20:13, 24 марта 2024
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- Обновлено: 20:23, 24 марта 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта, сообщает 24 марта Следственный комитет России.
В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы.
По последним данным, на месте теракта обнаружены 137 тел.
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