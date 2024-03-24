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В Ереване трое ворвались в отдел полиции и применили гранату. Видео

CentralAsia (CA) -  Сегодня около 17: 00 трое вооруженных граждан попытались ворваться в административное здание отдела полиции Нор-Норка в Ереване Министерства внутренних дел Армении.

Как пишет МВД республики, они применили гранату, в результате чего 2 человека получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время один вооруженный человек продолжает оставаться перед полицейским участком.

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