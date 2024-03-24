В Ереване трое ворвались в отдел полиции и применили гранату. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 20:34, 24 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Сегодня около 17: 00 трое вооруженных граждан попытались ворваться в административное здание отдела полиции Нор-Норка в Ереване Министерства внутренних дел Армении.
Как пишет МВД республики, они применили гранату, в результате чего 2 человека получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время один вооруженный человек продолжает оставаться перед полицейским участком.
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