В Ереване трое ворвались в отдел полиции и применили гранату. Видео

CentralAsia (CA) - Сегодня около 17: 00 трое вооруженных граждан попытались ворваться в административное здание отдела полиции Нор-Норка в Ереване Министерства внутренних дел Армении.

Как пишет МВД республики, они применили гранату, в результате чего 2 человека получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время один вооруженный человек продолжает оставаться перед полицейским участком.