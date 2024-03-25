Теракт в «Крокусе». МЧС опубликовал обновленный список опознанных погибших

CentralAsia (CA) - МЧС России в ночь на 25 марта опубликовало обновленный список опознанных погибших в результате теракта в концертом зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта.

Всего опознаны тела 68 человек по результатам первых судебно-медицинских исследований.

По официальным данным, количество погибших на это время составляет 137 человек.

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