Теракт в «Крокусе». МЧС опубликовал обновленный список опознанных погибших
- Азия и мир, происшествия
- 1:34, 25 марта 2024
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CentralAsia (CA) - МЧС России в ночь на 25 марта опубликовало обновленный список опознанных погибших в результате теракта в концертом зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта.
Всего опознаны тела 68 человек по результатам первых судебно-медицинских исследований.
По официальным данным, количество погибших на это время составляет 137 человек.
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