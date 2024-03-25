Монголия: Атакам на мирных жителей нет оправдания

CentralAsia (MNG) - Монголия осуждает теракт в концертном зале в Подмосковье, — МИД.

Монголия решительно осуждает любую террористическую деятельность, представляющую угрозу для человечества и гражданских лиц, имея ввиду террористический акт в концертном зале в Подмосковье. Об этом заявило в субботу Министерство иностранных дел страны.

«Мы потрясены и глубоко опечалены трагическим событием в комплексе Crocus City Hall в Москве, которое унесло жизни многих невинных людей. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этого теракта и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в официальном заявлении МИД Монголии.

В тот же день президент Монголии Хурэлсух Ухнаа также выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в концертном зале Crocus City Hall Подмосковье.

Хурэлсух Ухнаа отметил, что Монголия скорбит в связи с чудовищным терактом и выражает свою искреннюю солидарность с российским народом в эти трудные времена. «Примите мои глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших», — добавил он.

источник: middleasiannews.com

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