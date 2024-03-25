В 2023 году потребление воды в Монголии выросло на 6,4%

CentralAsia (MNG) - В 2023 году Монголия использовала 645,1 млн кубометров воды, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом в пятницу сообщило Управление водными ресурсами Монголии по случаю Всемирного дня водных ресурсов, отмечаемого 22 марта во всем мире.

В ведомстве отметили, что из них 41,2% было использовано в сельскохозяйственной сфере, 32,3% — в горнодобывающей промышленности, 13,6% — на питьевые нужды, 7,2 % — в энергетической отрасли и 5,7% — в сфере производства и услуг.

Как правило, в рамках празднования Всемирного дня водных ресурсов, в Монголии проводятся различные мероприятия, включая конкурсы детских рисунков и конференции по водным ресурсам с целью привлечения внимания к важности доступа к пресной воде и пропаганды методов устойчивого использования пресноводных ресурсов.

Несмотря на то, что объем водных ресурсов на душу населения в Монголии выглядит большим, водные ресурсы распределены по территории страны неравномерно. Большинство рек и озер находится в северных горных районах, тогда как в южных пустынных регионах доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении достигает 80%.

По словам специалистов, в настоящее время около 30% населения Монголии имеют доступ к централизованному водоснабжению.

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