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Теракт в Москве. Басманный суд арестовал до 22 мая всех 4 подозреваемых
// Москва 24

CentralAsia (CA) -  Московский Басманный суд в ночь на понедельник отправил под арест до 22 мая еще двух подозреваемых в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле» - Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни, пишет BBC.

Перед этим Басманный суд дал санкцию на арест еще двух подозреваемых, Далерджона Мирзоева и Муродали Рачабализода. Как утверждает пресс-служба суда, они признали вину. Заседания проходили в закрытом от публики режиме.

Как передает российское агентство Интерфакс, у обвиняемых были видны следы избиений. Фаизова доставили в суд в кресле-коляске.

Все четверо - таджики, их обвиняют по статье 205 Уголовного кодекса (пункт «б» части 3) России в совершении теракта, за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

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