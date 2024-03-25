Правительство повышает пенсии на 100 000 тугриков

CentralAsia (MNG) - 20 марта 2024 года на очередном заседании Кабинета министров было принято постановление об увеличении пенсий, предусмотренных Фондом социального страхования, и военной пенсии на 100 тысяч тугриков.

После этой корректировки минимальный порог как для полной пенсии по старости, так и для военной пенсии составит 650 000 тугриков (около 193 ам.долларов). Минимальная сумма пропорциональной пенсии также увеличится до 540 000 тугриков. Данное постановление вступит в силу в первый день следующего месяца.

Правительство повысило все виды пенсий, предусмотренных Фондом социального страхования в 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах в соответствии с изменением стоимости жизни. В результате этих действий средний размер пенсии достиг 685,6 тысяч тугриков, что представляет собой двукратный рост по сравнению с 2016 годом.

Согласно данным, опубликованным Главным управлением социального страхования в ноябре 2023 года, примерно 59 процентов (288,4 тыс. человек) из общего числа 493 тыс. пенсионеров получают минимальный размер пенсии.

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