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Национальный форум «Возрождение сухих портов-2024» начнется сегодня

CentralAsia (MNG) -  Национальный форум «Возрождение сухих портов-2024» пройдет 25-26 марта в Министерстве иностранных дел, Торгово-промышленной палате Монголии и отеле «Шангри-Ла».

Тулга Буяа, министр Монголии, председатель Национального комитета по возрождению сухих портов, Хурэлбаатар Чимэд, министр экономики и развития, Бямбацогт Сандаг, министр развития автомобильного транспорт, Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, министр окружающей среды и туризма, Уянга Болд, заместитель министра горнорудной и тяжелой промышленности, Энхтувшин Дашцэрэн, президент Торгово-промышленной палаты Монголии и Эрдэнэтуяа Ганболд, исполнительный директор Монгольской национальной горнодобывающей ассоциации примут участие в форуме.

В ходе закрытия форума будет подписан «Меморандум о сотрудничестве» между Национальным комитетом по возрождению портов и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии.

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