Теперь из Монголии доступны прямые рейсы по 155 направлениям в 44 странах

CentralAsia (MNG) - Напомним, 23 января 2024 г. Министр дорожного и транспортного развития Бямбацогт Сандаг и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Фиона Блит подписали «Соглашение между Правительством Монголии и правительства Великобритании и Северной Ирландии относительно воздушного сообщения».

На сегодняшнем заседании правительства соглашение было официально одобрено. В результате, помимо прямых рейсов между двумя странами, можно летать через Европу и Среднюю Азию.

Таким образом, Монголия может иметь прямые рейсы по 155 направлениям в 44 странах. В 2024 году новые соглашения о полетах будут заключены с Узбекистаном, Кувейтом, Испанией, Латвией и Азербайджаном. Планируются также соглашения о воздушном сообщении с Австралией, Ираном и Индонезией.

Кроме того, в ближайшее время будут открыты прямые рейсы в Хошимин (Вьетнам), Новосибирск (Россия) и Эрлянь (Китай).

В настоящее время авиакомпания MIAT назначена для выполнения пассажирских рейсов из Монголии в Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а ООО Eznis Airways назначено для выполнения грузовых рейсов.

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