Потенциал естествоиспытателей будет повышаться в сотрудничестве с ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) - Исследователи естественных наук, молодые предприниматели, преподаватели университетов, аспиранты и исследователи будут обучаться, а их потенциал будет повышаться Министерством образования и науки, Госуниверситетом Монголии и ЮНЕСКО.

В рамках сотрудничества с 1 по 5 апреля запланирована подготовка исследователей для развития инновационных и инженерных знаний.

Целью тренинга является расширение возможностей исследователей в области разработки и локализации высоких технологий в естественных науках, помощь в создании стартап-компаний и помощь в воплощении новых и лучших идей в реальность. Участники разделятся на команды и узнают основные шаги, как правильно запустить стартап. Также они пройдут курс о том, как создаются инновации, и узнают о правовой среде, необходимой для открытия бизнеса.

Участники также научатся составлять финансовый план и выводить свою продукцию на рынок. С помощью тренинга команды построят стартап-компанию.

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