Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности после теракта в Москве

CentralAsia (CA) - После теракта в «Крокус Сити Холле» власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого. Об этом в соцсети X сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

«После теракта в Москве президент Республики [Эмманюэль Макрон] собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. Учитывая заявление «Исламского государства» о совершении теракта и угрозы, нависшие над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов», — написал Атталь.

Всего во Франции существует пять уровней террористической угрозы: от белого (нет опасности) до пурпурного (риск крупных терактов, одновременных или в разное время). Последний раз Париж повышал уровень угрозы до максимального в октябре прошлого года, после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали. Количество жертв не окончательное, поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Спустя сетки ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили об их планах пересечь границу с Украиной.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.