Каждый третий ребенок курит электронные сигареты

CentralAsia (MNG) - При финансировании Фонда укрепления здоровья при Министерстве здравоохранения Ассоциация преподавателей и исследователей по развитию санитарного образования организовала кампанию «Влияние электронных сигарет на здоровье молодежи». В рамках этого проекта был проведен базовый опрос, в котором приняли участие 667 школьников в возрасте от 11 до 18 лет из столицы и сельской местности и поделились своими знаниями об электронных сигаретах.

458 детей заявили, что не употребляют электронные сигареты, а 209 заявили, что употребляют. По данным опроса, было подсчитано, что больше всего электронные сигареты употребляют подростки в возрасте от 14 до 16 лет. 60 процентов пользователей — мальчики, остальные — девочки.

При рассмотрении факторов, влияющих на их использование, было много ответов, что это произошло из-за того, что друг или член семьи курил электронные сигареты рядом с ними. 90 процентов детей, употребляющих электронные сигареты, заявили, что пытались бросить курить в прошлом году, а 10 процентов вообще не пытались бросить курить. Кроме того, продавцы продают сигареты, не спрашивая их возраста.

По результатам опроса установлено, что знания подростков об электронных сигаретах недостаточны, а употребление вейпа велико, и необходимо организовать широкую профилактическую работу против употребления.

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