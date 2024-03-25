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Путин помолился в храме за погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Видео

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево поставил свечку за упокой погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

На видео, распространенном пресс-службой Кремля, показано, как президент ставит две свечи. Первую — на канун, специальный четырехугольный стол, предназначенный именно для поминальных свечей, а вторую — в кандило, обычный подсвечник, куда ставятся свечи во всех остальных случаях.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» в Москве ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали. Количество жертв не окончательное, поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Спустя сетки ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили об их планах пересечь границу с Украиной.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.

24 марта объявлено днем траура по погибшим в теракте.

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