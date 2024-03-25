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Казахстан реализовал важные политические реформы — Государственный советник РК Ерлан Карин
Карин
Карин
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  Государственный советник Республики Казахстан, Ерлан Карин, представил новейшие политические реформы, которые были внедрены в стране за период с 2019 по 2023 год. На брифинге для иностранных журналистов, который прошел в столице Казахстана, Астане, Карин осветил четыре пакета политических изменений, затрагивающих широкий спектр аспектов политической системы страны.

«Каждый год президент страны инициировал различные изменения в политическую систему. Они взаимодополняли друг друга, были связаны между собой и преследовали одну общую цель – повышение эффективности всей системы, способствование открытости и установлению иного характера отношений между обществом и государством», - сказал госсекретарь.

В частности, в рамках первой реформы, затрагивающие периоды с 2019 по 2021 гг, было принято более 20 законов. Среди них можно выделить законы регулирующие мирные собрание, прямую выборность сельских и районных акимов, а также полную отмену смертной казни.

Помимо этого, как отметил Карин, в 2022 году была проведена важная Конституционная реформа, в рамках которого были изменены 33 статьи. В частности теперь президенту запрещено членство в политических партиях, а также был принят запрет на занятие близким родственникам президента политических должностей и в квазигоссекторе.

«Одним из важнейших решений, в рамках проводимой политической реформы, стало принятие решения об избрании президента Казахстана только на однократный семилетний срок», - сказал Карин.

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