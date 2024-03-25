Главная цель экономических реформ это удвоение ВВП к 2029 году до 450 млрд.$ - Государственный советник РК Ерлан Карин

Карин // АКИpress

CentralAsia (KZ) - Государственный советник РК Ерлан Карин на брифинге для иностранных журналистов в городе Астана сообщил, что Президент Казахстана инициировал четыре крупных инфраструктурных проекта на 2024 год. Первым проектом является развитие дорожной сети, в рамках которого планируется строительство и ремонт более 12 тысяч километров автодорог. Также предусмотрена модернизация инженерных сетей, включая 55 теплоисточников и не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей.

Дополнительно, будет запущена новая жилищная программа, направленная на увеличение объема арендного жилья в несколько раз. Планируется также модернизация не менее 1 700 километров газовых сетей для обеспечения доступа к газу более чем 300 тысячам граждан.

Ерлан Карин отметил, что целью является удвоение ВВП к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для достижения этой цели президент выдвинул новые инициативы по диверсификации экономики, включая стимулы для инвесторов, сосредотачивающихся на обрабатывающем секторе. Им будут предоставлены трехлетние налоговые каникулы, а также введены другие меры для стимулирования бизнеса и банковских кредитов.

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