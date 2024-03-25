В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А

CentralAsia (KZ) - С начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медики предупреждают, что вирусный гепатит А передаётся с грязной водой, заражёнными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.

«Симптомы заболевания – повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота. Инкубационный период – от 14 до 35 дней. Больной гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов», – уточняют в Минздраве.

Также врачи напомнили, как уберечься от заражения гепатитом:

⁠мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;

не пить некипяченую воду из открытых водоёмов и не мыть ею фрукты и овощи;

не купаться в загрязнённых водоемах.

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