экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А

CentralAsia (KZ) -  С начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медики предупреждают, что вирусный гепатит А передаётся с грязной водой, заражёнными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.

«Симптомы заболевания – повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота. Инкубационный период – от 14 до 35 дней. Больной гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов», – уточняют в Минздраве.

Также врачи напомнили, как уберечься от заражения гепатитом:

  • ⁠мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
  • не пить некипяченую воду из открытых водоёмов и не мыть ею фрукты и овощи;
  • не купаться в загрязнённых водоемах.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com