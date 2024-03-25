В ближайшие пять лет в сфере транспорта Казахстана будет вложено не менее 40 миллиардов евро - заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко

Роман Василенко // АКИpress

CentralAsia (KZ) - За последние годы Казахстан активно развивает свою транспортную инфраструктуру, призванную облегчить торговлю и перемещение грузов между Востоком и Западом. Заместитель министра иностранных дел Казахстана, Роман Василенко, отметил на брифинге для иностранных журналистов, что страна выигрывает от своего стратегического географического положения, становясь торговым и дипломатическим мостом между различными регионами.

Василенко подчеркнул, что около 80 процентов наземных грузопотоков между Европой и Азией проходят через Казахстан. Он также отметил успешный рост объема перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за последние несколько лет и выразил ожидание дальнейшего увеличения этого объема в ближайшем будущем.

Сегодня через Казахстан проходят 13 международных транспортных коридоров, включая железнодорожные и автомобильные маршруты. В последние десять лет в транспортно-логистическую инфраструктуру страны было инвестировано около 30 миллиардов долларов США.

Помимо этого, Василенко сообщил о планируемых инвестициях не менее 40 миллиардов евро в ближайшие пять лет на реализацию крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта. Эти инвестиции будут направлены на дальнейшее улучшение сухопутных связей между Азией и Европой, что поможет Казахстану укрепить свою роль как континентального моста по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг.

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