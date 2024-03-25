В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции

CentralAsia (CA) - Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о терроризме после нападения на отделение полиции в Ереване, пишет NEWS.am.

Вице-мэр армянской столицы Армен Памбухчян отметил, что на данный момент «никаких террористических групп» в отделе полиции в районе Нор-Норк нет.

«Я не знаю, чего он [обезвреженный мужчина] хотел, но было очевидно, что это поведение, характерное для террористического акта, и последний был нейтрализован. Любое лицо, которое появляется в отделении полиции с любым вооружением или взрывчаткой, согласно нашему Уголовному кодексу, это является террористическим актом», — сказал он.

В МВД ранее заявили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в здание полиции в Нор-Норке. Они применили гранату, в результате взрыва двое из них получили ранения и были госпитализированы. С третьим вооруженным гранатой мужчиной, который остался у отделения, начали переговоры. На место прибыл спецназ. В итоге его обезвредили и задержали.