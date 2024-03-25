«Известия» озвучили сумму гонорара за организацию теракта в Москве

CentralAsia (CA) - Люди, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве, должны были получить 500 тысяч рублей на всех, а не на каждого по отдельности. Об этом сообщает «Известия», ссылаясь на информированный источник.

Задержанным на банковскую карту была переведена половина суммы — 250 тысяч рублей. Ранее один из подозреваемых в совершении теракта, Шамсидин Фаридуни, рассказал на допросе, что им обещали заплатить за содеянное полмиллиона рублей, однако его слова истолковали неверно, решив, что эту сумму должен был получить каждый из преступников, пишет «Известия».

Также собеседник издания раскрыл информацию о подготовке теракта. По его словам, двое фигурантов получили инструкции, находясь в Турции, остальных двоих привлекли уже на территории России.

Атаковавших «Крокус Сити Холл» преступников трудно назвать в классическом смысле организованной террористической ячейкой — она не существовала в рамках какой-то структуры, а была сформирована буквально за несколько недель до теракта, пояснил еще один собеседник «Известий».

«Это не была в классическом смысле спящая ячейка террористов, фанатиков. Скорее их превратили в этих фанатиков за 2–3 недели. Куратору, их духовному лидеру, для этого вовсе необязательно находиться на территории России, всем можно управлять дистанционно. Это были случайно подобранные исполнители, имеющие крайне низкий уровень интеллекта и критического мышления. Это и позволило их кураторам, которые владеют разнообразными приемами и методами вербовки, психологического давления, превратить таксистов и барберов в террористов», — пояснил «Известиям» специалист в сфере антитеррористической безопасности.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» в Москве ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали. Количество жертв не окончательное, поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Спустя сетки ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили об их планах пересечь границу с Украиной.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.