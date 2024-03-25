Фото — Люди несут цветы к зданию «Крокус Сити Холла», где произошел теракт

CentralAsia (CA) - В России 24 марта объявлено днем траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве.

The New York Times опубликовала фотографии, как люди несут цветы и другие символы скорби к стихийному мемориалу возле сгоревшего концертного зада.

⇳

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» в Москве ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали. Количество жертв не окончательное, поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Спустя сетки ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили об их планах пересечь границу с Украиной.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.