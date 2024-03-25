В России наградили 15-летнего Ислама, выведшего из «Крокуса» более 100 человек

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- 13:57, 25 марта 2024
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- Обновлено: 14:46, 25 марта 2024 Кыргызча
|Предыстория: 15-летний Ислам родом из Кыргызстана, выведший из «Крокуса» более 100 человек, рассказал, как все было
CentralAsia (CA) - Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова наградила Ислама Халилова и Артема Донского за спасение людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», передают «Известия».
Церемония прошла 25 марта в средней школе № 19 в Красногорске.
Она напомнила, что подростки работали в гардеробе на территории комплекса в день теракта. Львова-Белова вручила ребятам благодарности за проявленное мужество и подчеркнула, что школа по праву может ими гордиться.
15-летний Ислам Халилов во время теракта в «Крокус Сити Холле», вывел из здания более 100 человек. Также 14-летний Артем Донской направлял людей к двум выходам во время эвакуации: служебному и экстренному.
Ислам родом из Кыргызстана. Отца мальчика зовут Бактияр, он родом из Сузака, мама мальчика — Айпери — родом из Узгена.