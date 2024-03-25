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В России наградили 15-летнего Ислама, выведшего из «Крокуса» более 100 человек
Мария Львова-Белова, Ислам Халилов
Мария Львова-Белова, Ислам Халилов
Предыстория: 15-летний Ислам родом из Кыргызстана, выведший из «Крокуса» более 100 человек, рассказал, как все было

CentralAsia (CA) -  Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова наградила Ислама Халилова и Артема Донского за спасение людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», передают «Известия».

Церемония прошла 25 марта в средней школе № 19 в Красногорске.

Она напомнила, что подростки работали в гардеробе на территории комплекса в день теракта. Львова-Белова вручила ребятам благодарности за проявленное мужество и подчеркнула, что школа по праву может ими гордиться.

15-летний Ислам Халилов во время теракта в «Крокус Сити Холле», вывел из здания более 100 человек. Также 14-летний Артем Донской направлял людей к двум выходам во время эвакуации: служебному и экстренному.

Ислам родом из Кыргызстана. Отца мальчика зовут Бактияр, он родом из Сузака, мама мальчика — Айпери — родом из Узгена.

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