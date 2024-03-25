Более 5 тыс. человек эвакуировали из «Крокус Сити Холла» во время теракта

CentralAsia (CA) - Более 5 тыс. человек эвакуировали из здания «Крокус Сити Холла» в Москве во время теракта. Об этом сообщил ТАСС представитель «Крокус групп».

«Пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении»,— уточнил собеседник агентства.

Сколько всего человек находились в «Крокусе» в день теракта, точно неизвестно. Зрительный зал рассчитан на 6200 мест (а с учетом танцпола его вместимость — 7233 человека). На концерт группы «Пикник», которая планировала выступить в «Крокусе» в тот день, продали все билеты, говорили представители коллектива.

22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвалась группа мужчин в камуфляже и открыла стрельбу из автоматического оружия, а позднее устроила пожар. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Число погибших достигает 137 человек, еще около 180 получили ранения, травмы и ожоги. ФСБ в рамках дела задержала 11 человек, в том числе четырех предполагаемых террористов. Они являются гражданами Таджикистана, суд отправил их под арест.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.