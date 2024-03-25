При пожаре крыша «Крокус Сити Холла» рухнула на площади 7 тыс. кв. метров

CentralAsia (CA) - По уточненным данным, площадь обрушения крыши в «Крокус Сити Холле» в результате пожара составила 7 тыс. кв. м, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Он напомнил, что общая площадь возгорания в здании оценивалась в 12,9 тыс. кв. м.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа мужчин в камуфляже устроила там стрельбу, а также использовала легковоспламеняющуюся жидкость, из-за чего в здании случился пожар. Погибли 137 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. Четверо предполагаемых террористов задержаны и арестованы.