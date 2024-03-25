В России обновили список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле», в нем 76 человек

CentralAsia (CA) - Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список пострадавших, доставленных в городские медучреждения после теракта в «Крокус Сити Холле». В перечне 76 человек. В субботу, 23 марта, в нем значились 93 пациента.

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Теракт произошел 22 марта. Группа мужчин в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» и устроила пожар. Погибли 137 человек, общее число пострадавших превышает 180 человек. ФСБ задержала 11 подозреваемых в причастности к теракту, в числе которых четверо предполагаемых террористов. Они арестованы.