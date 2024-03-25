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В Москве из медицинского центра эвакуировали 900 человек после сообщения о бомбе

CentralAsia (CA) -  В Москве из консультативно-диагностического центра (КДЦ) «Измайловский» Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова эвакуировали 900 человек из-за информации о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

«Пострадавших нет. Проводятся следственные действия», — сказали там.

В Следственном комитете России по Москве сообщили РБК, что тревога оказалась ложной.

По данным телеграм-канала Mash, на почту центра пришло письмо о том, что на нескольких этажах в рюкзаках спрятаны самодельные взрывные устройства с таймером.

Согласно списку минздрава Подмосковья, в хирургическом центре лежат трое пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В Москве, области и других регионах после нападения усилили меры безопасности.

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