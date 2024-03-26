National Geographic: Музей Чингисхана входит в 20 лучших музеев мира

CentralAsia (MNG) - National Geographic Group объявила музей «Чингисхан» одним из 20 лучших музеев, которые обязательно нужно посетить в этом году.

Всемирно известное издание National Geographic назвало Национальный музей нашей страны «Чингисхан» одним из 20 лучших музеев и объектов культурного наследия, которые стоит посетить в 2024 году. Ежегодно National Geographic публикует список мест, обязательных к посещению туристами, и впервые в него был включен Национальный музей Монголии «Чингисхан».

Национальный музей Чингисхана занимает 10-е место в Азии по площади застройки.

Музей считается крупнейшим достижением в области культуры Монголии за последние 100 лет. В нем можно увидеть историю монгольских ханов и дворян из Хунну, первого государства кочевников.

Национальный музей Чингисхана получил признание международных экспертов во всем мире и вошел в число лучших музеев Азии.

источник: middleasiannews.com

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