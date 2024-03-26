Монгольский парень стал победителем китайского интеллектуального шоу Super Brain

CentralAsia (MNG) - Битва умов: Сэнгэсамдан Өлзийхутаг померился смекалкой с китайцами. И победил.

Его соперницей была госпожа Го Фейжун (Guo Feirong), становившаяся победительницей этого шоу 11 раз. Она также известна тем, что одолела трехкратного чемпиона Китая Чжана Синьжуна (Zhang Xinrong) и чемпиона мира 2023 года Хуана Цзинь Яо (Huang Jin Yao).

Она весьма популярна в Китае и получила прозвище «Загадочный игрок». «Недавно в популярном головокружительном шоу The Strongest Brain 118 появился участник, которого люди просто не могли понять — Го Фейжун. Ее выступление можно охарактеризовать как «стратегия — загадка, операция — загадка». Она приводит зрителей в замешательство, а ее интригующая игра добавила в шоу много тем для обсуждений. Каждый раз, когда она бросает вызов, Го Фейжун, кажется, демонстрирует неструктурированный «перфоманс», из-за чего людям трудно понять ее истинный уровень и стратегию. Другие игроки подобны хорошо подготовленным воинам, каждый шаг которых точно выверен. Этот резкий контраст делает игру Го Фейжун еще более привлекательной, а также заставляет людей задуматься: что она за игрок?» — написали о ней.

Напомним, изначально тв-шоу The Brain являлось научно-реалистическим шоу талантов в Германии, но сейчас производится в Китае под называнием SUPER BRAIN SHOW. Цель шоу состоит в том, чтобы найти людей с исключительными интеллектуальными способностями. Оно было продано в шесть стран в Европе, Китае и Южной Америке. ТВ-шоу транслирует телецентр Цзянсу города Нанкин.

источник: middleasiannews.com

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