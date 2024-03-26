В мае пройдет международный Улан-Баторский марафон

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии 25 мая пройдет международный Улан-Баторский марафон 2024 года. Об этом накануне сообщили местные СМИ со ссылкой на мэрию города.

Открывается регистрация на Улан-Баторский марафон 2024.

Заинтересованные участники могут зарегистрироваться онлайн через официальный сайт ubmarathon.hipay.mn или через мобильное приложение Hipay. Регистрация завершится 20 мая 2024 года.

Главная цель проведения марафона в Улан-Баторе — популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи, развитие массового спорта и стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.

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