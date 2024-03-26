экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В мае пройдет международный Улан-Баторский марафон

CentralAsia (MNG) -  В столице Монголии 25 мая пройдет международный Улан-Баторский марафон 2024 года. Об этом накануне сообщили местные СМИ со ссылкой на мэрию города.

Открывается регистрация на Улан-Баторский марафон 2024.

Заинтересованные участники могут зарегистрироваться онлайн через официальный сайт ubmarathon.hipay.mn или через мобильное приложение Hipay. Регистрация завершится 20 мая 2024 года.

Главная цель проведения марафона в Улан-Баторе — популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи, развитие массового спорта и стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com