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Правительство Канады предоставило Монголии экстренную финансовую помощь в размере C$215

CentralAsia (MNG) -  Правительство Канады в понедельник предоставило Монголии экстренную финансовую помощь в размере 215 тыс. канадских долларов для ликвидации последствий суровых зимних условий в стране, известных как белый и железный дзуд, или зимняя бескормица скота.

Правительство Канады решило предоставить 215 000 канадских долларов в качестве помощи для преодоления трудностей и проблем этого стихийного бедствия – дзуд.

Канада надеется, что гуманитарная помощь Монголии будет способствовать восстановлению пострадавших районов и поможет жителям этих районов быстро вернуться к своей повседневной жизни. Об этом заявила Посол Канады в Монголии Сандра Шуфани.

Поблагодарив правительство Канады за оказанную финансовую поддержку, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отметил: «От имени правительства Монголии и народа Монголии я хотел бы выразить благодарность за помощь, оказанную Канадой Монголии в то время, когда начинается новая эра отношений между двумя странами».

источник: middleasiannews.com

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