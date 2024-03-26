Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 139

CentralAsia (CA) - Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 139, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании с участием президента Владимира Путина. Ранее было известно о 137 жертвах, передает РБК.

По словам главы СК, установлено, что от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных ранений и колото-резаных ран — два человека, в результате пожара — 45 человек.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болтаевой, в больницах и стационарах Москвы и Подмосковья остаются 97 человек. Согласно списку областного Минздрава, всего пострадали 182 человека.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Начался пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать спустя почти сутки. Позднее следователи сообщили, что нашли на месте четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, а также два автомата Калашникова.

В связи с терактом задержаны 11 человек, четырех из которых ФСБ называет непосредственными участниками атаки. Басманный суд арестовал их на два месяца.