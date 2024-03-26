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Тугриковые депозиты увеличились, а депозиты в иностранной валюте сократились

CentralAsia (MNG) -  На конец февраля текущего года депозиты тугриков составили 17,6 трлн тугриков, увеличившись на 457,8 (2,7 процента) миллиарда к предыдущему месяцу и на 4,6 трлн тугриков (35,8 процента) к аналогичному периоду прошлого года.

14,9 трлн тугриков (84,9 процента) депозитов тугриков составляют физлиц, а 2,6 трлн тугриков (15,1 процента) — депозиты юрлиц.

Национальный статистический комитет сообщил, что валютные депозиты составили 4,9 трлн тугриков, что на 56,2 (1,1 процента) миллиардов меньше, чем в предыдущем месяце, и на 901,4 (15,6 процента) миллиардов тугриков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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