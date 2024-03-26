Суд в Москве арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова и двух его сыновей Диловара и Аминчона, сообщили в пресс-службе суда.

Им инкриминируют п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт). Всех отправили под стражу до 22 мая. Аминчон и Диловар проходят обвиняемыми по делу, Исроил — подозреваемым, добавили в суде.

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По версии следствия, братьев завербовал Шамсидин Фаридуни, один из предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе», передает СКР. Уточняется, что Аминчон Исломов был завербован не позднее января 2024 года, а его брат — не позднее 11 марта.

Согласно озвученным в суде данным, Диловар Исломов - уроженец Таджикистана с гражданством РФ, женат, имеет трехмесячного ребенка, работает таксистом, Аминчон Исломов - уроженец Таджикистана, имеет семерых детей от двух браков, также работает таксистом, тоже имеет гражданство РФ, Исроил Исломов - уроженец Таджикистана, в России имеет ВНЖ, проживает в Твери, безработный, пишет «Интерфакс».

Диловар Исломов — владелец машины «Рено», на которой террористы уехали из «Крокуса». Источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией, уточнил, что Диловар Исломов продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

Диловар и его 33-летний брат Аминчон, по их словам, сами пришли в СК. «Мы сами выехали, когда узнали, что видели мою машину», — сказал Диловар Исломов (цитата по «Медиазоне»). Аминчон Исломов на вопрос судьи, понимает ли он, в чем его обвиняют, ответил: «Я невиновен».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что, по версии следствия, Исломовы предоставили террористам квартиру для проживания, автомобиль и перевозили их деньги.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по людям.

Ранее суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Мирзоева Далерджона Баротовича и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Двое последних признали вину. Всего по делу 23 марта задержали 11 человек.

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